Акция «Мусору крышка» стартовала в Иркутске

Мусору крышка! Особенно если подключатся все иркутяне. Акцию по сбору пластиковых крышек начинают в городе. Ведь то, что мы привыкли бездумно выбрасывать, вполне может стать ценным ресурсом. Цель акции — сделать Иркутск не только чище, но и зеленее.

Подходят любые пластиковые крышки. Исключение составляют разве что дозаторы: у них внутри металлическая пружина. Больше ограничений нет. Упаковки от бахил и киндер-сюрпризов тоже будут собирать. Для этого в большой сети супермаркетов установят специальные контейнеры. В крышке отверстие, как в копилке. Собственно, это и будет копилка. Пластик — сырье со своей стоимостью. На вырученные деньги закупят саженцы деревьев для улиц и парков Иркутска. Город станет зеленее и экологичнее. Многие уже сейчас готовы сдавать весь пластик и расстраиваются: почему не принимают и бутылки? Организаторы отвечают: главное — начать.

Александр КУКЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «МУСОРУ КРЫШКА», ВОЛОНТЕР ФОНДА «ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ ЖИЗНЬ»: Урны должны большие быть, если собирать бутылки. А для крышек мы ставим маленькие: метр высотой, 30 в диаметре, и крышки для этого подходят больше всего. В 100 литрах будет получаться 4 кг крышек. Если в ста литрах замерить в бутылках, то это будет, может, 500 граммов, килограмм максимум. То есть они маленькие и плотные, у них мало внутри пустоты, поэтому крышки.

Собранные крышки отправятся в Ангарск на переработку. Из них сделают прочные и полезные вещи: лопаты, горшки для рассады, ведра. Уже завтра специальные контейнеры появятся в супермаркетах микрорайона Юбилейный как эксперимент. Расходы взяла на себя сеть магазинов.

Наталья ЕРЕМЕЕВА, ИНИЦИАТОР АКЦИИ «МУСОРУ КРЫШКА»: Стоимость одного контейнера достаточно высока, количество, которое необходимо установить, больше сотни. И все это обустроить, рассказать каждому покупателю, что это такое, это стоит больших денег. Поэтому для меня это практически экологический героизм — то, что происходит с нашими партнерами. Мы рады.

Как заявляют организаторы, акция «Мусору крышка» будет бессрочной.