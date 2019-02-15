Акция «Мусору крышка» стартовала в Иркутске

Собери пластиковые крышки и спаси планету! Акция «Мусору крышка» стартовала сегодня в Иркутске. Сдать можно любые пластиковые крышки. Исключение — дозаторы. У них внутри металлическая пружина. Больше ограничений нет. Упаковки от бахил и киндер-сюрпризов тоже будут собирать. Специальные контейнеры установили в супермаркетах микрорайона Юбилейный. В их крышке отверстие, как в копилке.

Наталья ЕРЕМЕЕВА, ИНИЦИАТОР АКЦИИ «МУСОРУ КРЫШКА»: Чтобы каждый человек имел возможность сдать часть своего мусора на переработку. И это пойдет во благо города. Если ничего не делать, ничего не произойдет.

Собранные крышки отправятся в Ангарск на переработку. Из них сделают прочные и полезные вещи: лопаты, горшки для рассады, ведра. А затем на вырученные деньги закупят саженцы деревьев для улиц и парков Иркутска. Как заявляют организаторы, акция «Мусору крышка» будет бессрочной.