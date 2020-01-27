Акция «Мир на кончиках пальцев» прошла в Иркутске

Сотрудники Иркутского краеведческого музея смогли почувствовать мир на кончиках пальцев. Им предлагали «прожить» полчаса в темной комнате: приготовить ужин или запеленать ребенка. И все без помощи зрения. Чем полезно такое занятие и справились ли участники с заданиями?

Держась друг за друга, сотрудники музея медленно заходят в темноту. Осторожность в каждом шаге. Без помощи зрения подсчет денег, сервировка посуды и другие бытовые дела даются с большим трудом. Необычное занятие помогает сотрудникам музея ощутить на себе, что чувствуют незрячие люди и лучше понять их.

Светлана ГУСЕЕВСКАЯ, МЕТОДИСТ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Эти люди абсолютно такие же, как мы. И иногда бывают даже лучше нас. Я часто работаю с незрячими людьми, например. И сравниваю со своими детьми. Так вот, дети незрячие более любознательные, более дотошные, им все интересно.

После получаса в темной комнате лучи света, как дым для глаз. Участники снимают маски. Впечатления от жизни в невидимом мире у каждого свои.

Александр НИКУЛИН, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Ощущения были двоякие, потому что, с одной стороны, такая темнота, и получается, что ты ничего не видишь. И впервые не знаешь, какое пространство позади и впереди тебя, что тебя ожидает. Елизавета ХАЛЕЦКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Для меня самое сложное было делать элементарные бытовые вещи и, кроме того, картину распознать. Это сложно. Там, по-моему, три картины были тактильные. Мы догадались только насчет одной, это была кошка. И все.

Единственный путеводитель в комнате — Игорь Журенко. В темноте он живет с 16 лет. Зрение потерял в результате несчастного случая. Несмотря на это, Игорь работает юристом и помогает понять проблемы незрячих. Говорит, не все знают, как обращаться с такими людьми. Ведь иногда помощь им действительно необходима.

Игорь ЖУРЕНКО, УЧАСТНИК ПРОЕКТА «МИР на КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»: Помочь ну, во-первых, какой-нибудь сложный перекресток перейти. Потому что были такие случаи, когда я выходил на середину перекрестка. Внутри автобуса, допустим, такие случаи бывают. «Присаживайтесь», а я спрашиваю: «А где место?». «А вот там». То есть такие слова, как «здесь», «там», «туда» — я их не вижу. Нужно именно указывать ориентиры, то есть «впереди», «слева от вас», «справа от вас».

Иркутский областной краеведческий музей часто проводит экскурсии для незрячих. Помогают тактильные картины и тифлокомментирование. А в субботу, 25 января, людей с ограниченными возможностями здоровья ждет автобусная экскурсия, где в доступной им форме расскажут о достопримечательностях Иркутска.