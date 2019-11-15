Абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов региона стала Иркутская нефтяная компания

Абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов региона стала Иркутская нефтяная компания15.11.19
В этой позиции ИНК побеждает второй год подряд. Также компания получила диплом победителя в номинации «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс». ИНК принимает участие в рейтинге с 2010 года. Помимо победы на региональном уровне, компания стала единственным предприятием из Иркутской области, которое вошло в первую сотню крупнейших предприятий России в федеральных рейтингах.
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