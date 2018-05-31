90% работников бюджетной сферы Иркутской области перешли на карты «МИР»

Ещё 10% должны быть переведены до 1 июля этого года. Студенты также будут переведены на эту платёжную систему.

С ней работают все финансовые учреждения России. В Приангарье уже готовы к приему карт 50 тысяч устройств. Если организация не переведет своих сотрудников на новую платежную систему до указанного срока, получать зарплату можно будет только наличными или обращаться в банк лично.

Константин ЕРМОЛАЕВ, ио УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ИРКУТСК СИБИРСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ:

В силу закона о национальной платежной системы 161-ФЗ банкам с 1-го июля запрещено осуществлять перечисление бюджетных средств на счета, которые привязаны какие-либо карты международных систем. Карты мир защищены технологией мир акцепт. Это примерно тот же самый аналог 3дс. Все карты мир выкупаются в исполнении смарт-карт поэтому имеют максимальную защиту на текущий момент.

Держатели карт активно использую «Мир» при оплате услуг и покупок. Так за первый квартал этого года жители Приангарья рассчитались 14 миллиардов раз, оплатив покупки на сумму 7,8 млрд рублей. До 2020 года на новую платежную систему будут переведены все пенсионные выплаты.