9 медалей завоевали иркутские самбисты на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа

По медали на каждого. 9 юных спортсменов представили наш регион на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по боевому самбо. Соревнования прошли в Новокузнецке, а накануне призеры вернулись в Иркутск. Вместе с родителями на вокзале их встречала наша съемочная группа.

Аплодисментами и поздравлениями родители встречают своих чемпионов. Юные спортсмены вернулись с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа федерации боевого самбо России. Иркутскую область представляли 9 бойцов, это воспитанники клуба смешанных единоборств «Ратибор», и каждый получил медаль. Самый молодой член команды – 8-летний Алексей Киргизов. Для него это первое выступление на соревнованиях межрегионального уровня. Итог – самая быстрая победа, всего 17 секунд, и первое место в своей категории.

Многие родители впервые отправляли детей на соревнования в другой город. Волновались не меньше самих участников.

Александр КИРГИЗОВ: Нервы были на пределе уже. Потом первый бой, скинули видео, совсем волнение захлестнуло. И потом еще — и все, победитель. Это было, конечно, что-то с чем-то.

Первенство Сибирского федерального округа по боевому самбо прошло в Новокузнецке. Наши бойцы привезли 3 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. По словам тренера, такого успешного выступления воспитанников еще не было.

Илья КАЛЯГИН, ИНСТРУКТОР по БОЕВОМУ САМБО: Для нас это вообще впервые, то есть если раньше мы выезжали на международные турниры по боевому джиу-джитсу, то как минимум один почему-то оставался все время без наград. Нынче все-таки добили и сделали все с медалями.

Два лучших бойца представят округ на чемпионате России по боевому самбо. Их ждут 9 ноября в Санкт-Петербурге.