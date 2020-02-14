80-летний иркутянин помогает бездомным животным, но сам нуждается в поддержке

Одинокий пенсионер помогает бездомным животным. Но сам остался без помощи. Из-за большого количества кошек и собак в его квартире антисанитарные условиях. Об истории доброго человека случайно узнали волонтеры и связались с нашей редакцией.

Пенсионеру Виктору Ильину 80 лет. И последние годы он живет один. Несмотря на проблемы со здоровьем, Виктор не жалеет ни сил, ни своей пенсии на содержание питомцев, которых он приносит домой.

Виктор ИЛЬИН, ПЕНСИОНЕР: У меня соседка выбросила кошку с котятами. Потом вторая соседка выбросила. На улице еще было тепло. Я их занес домой. Пошел в аптеку, купил соски, купил молоко, начал их кормить. Потом новые котята появились и еще новые котята.

Кристина — волонтер со стажем. Несколько дней назад она увидела с трудом идущего дедушку с пакетами и помогла ему донести их до дома. Увидев квартиру, в которой живет одинокий пенсионер, девушка обратилась ко всем с просьбой помощи в социальных сетях. А нуждается одинокий мужчина во многом.

Виктор ИЛЬИН, ПЕНСИОНЕР: Есть же какая-то организация, которым помогает пенсионерам, чтобы кого-то выделили, чтобы ко мне приходили. Могли бы в магазин сходить. Взяли бы деньги и сходили в магазин. Потому что я на костылях и не могу пойти.

Помогающий бездомным животным одинокий дедушка очень болен: слабые ноги, плохое зрение. Питание оставляет желать лучшего. В заботе и лечение нуждается и он сам.

Кристина, ВОЛОНТЕР: Главная-то проблема в другом. Даже если эту антисанитарию мы уберм, нам надо как-то подлечить деда. У него уже долгое время не было медицинской помощи. Совершенно никакой. Что нас сейчас интересует — это чтобы им занялись. Может быть, положили в стационар. Как-то пролечили. Мы бы провели надлежащий уход в квартире для проживания человека. На данный момент это условия, извините, только для животных.

Все кто хочет помочь Виктору, могут позвонить волонтеру Кристине по номеру 8-914-876-36-01. Сейчас, в первую очередь, нужно отвезти одинокого мужчину на лечение в больницу и помочь ему оформить все необходимые документы в службе социальной опеки. И, конечно, всем спасенным Виктором собакам и кошкам нужно найти хозяев.