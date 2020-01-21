8 медалей завоевали иркутские акробаты на международных соревнованиях

Новый год — новые победы. 8 медалей привезли иркутские акробаты из Петропавловска, где прошел VI Международный турнир памяти заслуженного тренера Казахской ССР Анатолия Ямпольского. Всего участвовали около 300 спортсменов из 14 городов России, Казахстана и Узбекистана. В копилке у наших спортсменов 6 золотых и 2 бронзовых медали. После небольшого отдыха сборная начала подготовку к первенству Сибирского федерального округа. Этот турнир пройдет в Красноярске в начале февраля.

Татьяна ШУБИНА, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДВОРЦА СПОРТА «ЮНОСТЬ»:

Эти соревнования были первыми в этом году, и мы, конечно, надеялись, что они будут такие же успешные, как в течение всех лет. Мы шесть раз принимаем участие в этих соревнованиях, и в шестой раз мы занимаем первые места не только в личном, но и в командном первенстве. Поэтому я надеюсь, что этот год пройдет успешно, удачно и результативно.

Мария КОРНЯКОВА, ВОСПИТАННИЦА ДВОРЦА СПОРТА «ЮНОСТЬ»:

Было сложно, конечно. Было много человек, нужно стараться добиваться всего. Я сделала сначала в полуфинале все не очень, не подобрала разбег. В финале собралась и все сделала. Заняла первое место.