700 тысяч цветов украсят Иркутск

В областном центре планируется создать более ста клумб. Их разобьют в 48 скверах и парках. Горзеленхоз вырастил около миллиона саженцев.

У Ирины Есиной и ее коллег в Горзеленхозе начинается горячая пора. Каждую петунью — а только их здесь несколько тысяч надо подготовить и почистить. До высадки цветов в городские клумбы остаются считанные недели. А к моменту, когда растения покинут теплицы, они должны как минимум дать бутоны, а в идеале — зацвести.

Ирина ЕСИНА, МАСТЕР ЗЕЛЕНЫХ РАБОТ МУП «ГОРЗЕЛЕНХОЗ»: Как она начинает подрастать — уходные работы начинаются сразу, чистка, полив, подкормка+Чтобы они росли лучше, чтобы пышненькие были. Подкармливаем аммиачной селитрой.

Петуньи, агератумы, сальвия, цинерарии — всего 27 видов цветов. В этом году на клумбы решено вернуть классику иркутского ландшафтного дизайна — у Драмтеатра высадят кустовые розы, на площадь 50-летия Октября — цинии и львиный зев. С нашим резко-континентальным климатом европейские новаторства не внедришь, говорят специалисты. Но зато будут эксперименты в области дизайна.

Такой будет клумба «Космос» у бюста Гагарина на одноименном бульваре. В этом году за основу взят модный минимализм с отсылкой к детству. Например, у театра кукол только из одного растения — декоративной капусты — на клумбе нарисуют калейдоскоп.