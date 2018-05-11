700 тысяч цветов украсят Иркутск

700 тысяч цветов украсят Иркутск11.05.18
В областном центре планируется создать более ста клумб. Их разобьют в 48 скверах и парках. Горзеленхоз вырастил около миллиона саженцев.
У Ирины Есиной и ее коллег в Горзеленхозе начинается горячая пора. Каждую петунью — а только их здесь несколько тысяч надо подготовить и почистить. До высадки цветов в городские клумбы остаются считанные недели. А к моменту, когда растения покинут теплицы, они должны как минимум дать бутоны, а в идеале — зацвести.
Ирина ЕСИНА, МАСТЕР ЗЕЛЕНЫХ РАБОТ МУП «ГОРЗЕЛЕНХОЗ»:
Как она начинает подрастать — уходные работы начинаются сразу, чистка, полив, подкормка+Чтобы они росли лучше, чтобы пышненькие были. Подкармливаем аммиачной селитрой.
Петуньи, агератумы, сальвия, цинерарии — всего 27 видов цветов. В этом году на клумбы решено вернуть классику иркутского ландшафтного дизайна — у Драмтеатра высадят кустовые розы, на площадь 50-летия Октября — цинии и львиный зев. С нашим резко-континентальным климатом европейские новаторства не внедришь, говорят специалисты. Но зато будут эксперименты в области дизайна.
Такой будет клумба «Космос» у бюста Гагарина на одноименном бульваре. В этом году за основу взят модный минимализм с отсылкой к детству. Например, у театра кукол только из одного растения — декоративной капусты — на клумбе нарисуют калейдоскоп.
Лариса КОСТИШ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА МУП «ГОРЗЕЛЕНХОЗ»:
У нас всегда клумбы такие помпезные, торжественные. А мы хотим людей вернуть в детство. На цирке клумба будет в форме купола-шапито — это привязка к цирку. Клумба весна будет напоминать людям детскую игрушку юла. мы специально вводим много бархатцев, хотим показать людям красоту этого исконно русского цветка — как будто русскую усадьбу хотим вернуть на клумбы города.
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