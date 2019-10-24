70-летний тулунчанин переехал в Иркутск и встретил свою любовь

24.10.19

Уже иркутянин. Бывший житель подтопленного Тулуна Николай Богданов потерял при наводнении дом, имущество, хозяйство. Он жил в самом центре удара стихии. Теперь Николай Александрович — новосел. По сертификату он купил квартиру в Иркутске. И в свои почти 70 лет начал новую жизнь, даже встретил любовь. О том, как несчастье помогло, Николай Богданов рассказал нашей программе.

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