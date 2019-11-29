7 медалей привезли иркутские каратисты из Москвы

Достижение уникально тем, что это был первый чемпионат мира по новому виду спорта. Всестилевое карате объединило в себе практически все известные направления этого единоборства.

Успех иркутских спортсменов на первом чемпионате мире по всестилевому карате. Одна золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Отличный старт в новом виде спорта, который смешал в себе все основные направления карате. У Владимира Высоцкого были все шансы на золото, но в финале он встретил соперника, который тяжелее его в 2 раза.

Владимир ВЫСОЦКИЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА по ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЕ в КАТЕГОРИИ «КАТА-БУНКАЙ»: Абсолютная категория. Я вешу 60 килограммов, со мной вышел 130 килограммов. Там, в принципе, ничего сделать нельзя. Только на дистанции двигаться. Проиграл, можно сказать, по весу. Надо смотреть, видео пересматривать. Свои ошибки исправлять и ехать выигрывать.

За право стоять на пьедестале и войти в историю как победитель первого чемпионата мира по всестилевому карате приехали бороться более 1000 человек из 36 стран. Ажиотаж вокруг нового вида спорта огромен. Но, как и у всего в мире, на начальных этапах развития бывают недостатки и погрешности.

Петр НЕУПОКОЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО КЛУБА БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ФУДО-ДЖИТСУ»: Я понимаю, почему в новом виде спорта есть некие шероховатости в судействе. Потому что еще правила устаканиваются. И спортсмены, и судьи придираются к этим правилам. Поэтому есть и недочеты, по моему мнению, в плане судейства и выступления спортсменов.

Высоких результатов иркутские каратисты достигают не только постоянными тренировками, но и тем, что регулярно участвуют в соревнованиях. И уже через неделю спортсмены поедут на Кубок России по традиционному карате, который будет проходить в Сочи. Кстати, это первый этап отбора на чемпионат мира следующего года. И, как всегда, иркутская школа карате будет в фаворитах.