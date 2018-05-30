7 июня президент России Владимир Путин проведет прямую линию

«Какое будущее ждет город Байкальск?» — такой вопрос поступил от жительницы моногорода в единый центр обработки сообщений.

В едином центре обработки сообщений работает 800 операторов. Они принимают вопросы круглосуточно. Для удобства есть разные способы — можно отправить смс, видеобращение, позвонить по телефону или написать на электронную почту.

В прошлом году жители Иркутской области задали два вопроса главе государства. Один из них прозвучал с острова Ольхон от Виктора Власова и послужил толчком в изменении водоохранной зоны Байкала. Жительница Шелехова Алена Остальцова интересовалась начислением заработной платы молодым учителям. После этого в школе №5 где работает Алена Остальцова с проверкой побывали сотрудники трудовой инспекции и министерства образования Приангарья. Нарушений выявлено не было.