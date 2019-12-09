6 Всероссийский турнир по женской вольной борьбе состоялся в Иркутске

Соревнования прошли в спорткомплексе «Байкал-Арена». Состязались в двух возрастных категориях: среди девушек до 18 лет и до 21 года. Турнир ежегодно проводится при поддержке олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой и носит имя спортсменки. Сама Воробьева не смогла посетить турнир в этом году, но напутствовала участников и пожелала им успехов.

Наталья ВОРОБЬЕВА, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА-2012: Дорогие гости, друзья, спортсмены! Всех поздравляю с открытием турнира! К сожалению, в этом году я не могу открыть его самостоятельно. Я нахожусь здесь, в Болгарии, на сборах в составе российской команды. Передаю всем привет, желаю удачи, покажите настоящую борьбу!

В турнире участвовали команды из Новосибирска, Кемерова, Красноярска, Улан-Удэ, Хабаровска. Также участницы до 21 года выполнили норматив кандидата в мастера спорта.