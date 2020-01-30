6 новых камер видеонаблюдения появились на пешеходных переходах Иркутска

Сразу две установили на Карла Маркса, остальные — на улицах Байкальской, Советской, Шевцова и Сухэ-Батора. Также еще две камеры теперь есть на нерегулируемых пешеходных переходах Ангарска. Новые устройства уже начали свою работу. Всего по области установили 136 комплексов фото- и видеофиксации, из них 97 функционируют, еще 39 смонтированы и готовы к запуску.