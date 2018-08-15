6 баз отдыха в Листвянке могут приостановить свою деятельность

Соответствующие исковые заявления направлены в Иркутский районный суд. Такие меры могут принять из-за нарушения предпринимателями природоохранного законодательства.

Эти стройки на центральной улице Листвянки вызвали недовольство многих жителей поселка. Сегодня на площадках неожиданно тихо. Работы приостановили по решению суда, ведь на этих участках здания появляются незаконно. Стремительно растущий туристический бизнес на побережье Байкала буквально не дает покоя местным жителям. Сегодня о результатах проверок существующих и вновь появляющихся объектов им рассказывают в личной беседе сотрудники прокуратуры.

Софья БУНТОВСКАЯ — ЖИТЕЛЬНИЦА п. ЛИСТВЯНКА: В магазин любой зайди, и начинается, вот, там опять построили, вот, никакого толку нет оттого, что мы пишем, некоторые вообще даже отказываются подписываться, боятся, зачем это надо, это все равно ни к чему не приведет. А на самом деле они неправы, потому что власть наша принимает меры, это видно даже по тому, как они к нам стали приезжать, рассказывать все, разжевывать.

Громкая музыка по ночам, не всегда приятное соседство с сотнями отдыхающих — это лишь малая часть бед. Больше всего жителей, как и надзорные органы, беспокоит вред окружающей среде. Так, все 15 проверенных в этом году объектов не имели лицензии на пользование недрами. Минимальный штраф за такое нарушение для юридического лица — 800 тысяч рублей.

Василий КАСЬЯНЕНКО — ЗАПАДНО-БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР: По результатам проверки вот этих 15 объектов в Листвянке, нами внесено 12 представлений, 9 из которых уже рассмотрены и удовлетворены, нарушения либо устранены либо устраняются. 15 фактов, все 15 объектов, которые мы проверили, все 15 объектов не имели лицензии как раз на использование скважины. Это одно из грубейших нарушений, штрафы там колоссальные.

По результатам проверки 2 юридическим лицам и 4 индивидуальным предпринимателям назначено наказание в виде штрафов. В Иркутском районном суде на рассмотрении находится ещё 6 исков о приостановке деятельности объектов отдыха.