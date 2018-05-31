55 воспитанников детских школ искусств стали победителями 25-го конкурса на соискание стипендии мэра Иркутска

Участие приняли 184 учащихся. Конкурс проводился по двум номинациям: «Сольное музыкальное исполнительство».

А также номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». В первой номинации звание лауреат получили 20 учащихся. Во второй — 10 детей. Еще 25 конкурсантам присвоили звание «Номинант». Гран-при конкурса удостоена областная детская школа искусств Франческа Наринская. Награды ребятам вручил глава областного центра Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Я думаю, что ребята, вы сегодня, получив премии, должны четко для себя понять, что это первые ваши награды. первый ваш посыл в будущее. не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь, ставьте перед собой высокие цели и достигайте их. мы в вас верим.