50 человек в Иркутской области нарушили режим самоизоляции за сутки

Это те жители, которые вернулись из-за границы и должны 14 дней провести дома. О том, как контролируют людей и что грозит им за выход на улицу, расскажем в следующем материале.

В телефоне замминистра экономического развития региона Евгений Васиченко «сидит» сугубо по работе. Именно на его мобильный из ситуационного центра в Москве приходят данные о нарушителях режима самоизоляции. Поэтому экран смартфона с персональными данными мы показать не можем. Но там точно видно, во сколько и куда человек отходил от дома.

Евгений ВАСИЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы не говорим о слежке. Мы говорим о нарушении, о факте удаления его, человека, от места, где он должен находиться. Я не буду называть технических подробностей системы, но такие факты уже есть. Мы видим их и, соответственно, по ним реагируем.

Реакция простая. По адресу, который указан в постановлении о самоизоляции, выезжает патруль. Чаще приходит участковый. Дальше стандартная работа. Опрос соседей. И беседа, если он на месте, с самим самоизолированным. Бесконтактная, то есть через дверь. Напомним, это те жители, которые недавно вернулись из-за границы. А за последние дни к ним стали относиться и пассажиры самолетов или поездов прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.

Герман СТРУГЛИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Проверки не носят разовый характер, многие уже проводятся повторно. Некоторые и в третий раз. Поэтому гражданам надо понимать одно: если сотрудник полиции однажды посетил с визитом их местожительство, то это не значит, что он к ним больше не придет.

Данные о нарушителях полиция отправляет в Роспотребнадзор. Именно его сотрудники и выносят решение. Сейчас на рассмотрении 90 дел. За нарушение режима самоизоляции либо административная, либо уголовная ответственность. Сумма наказания от 15 тысяч до полумиллиона. 6 человек уже оштрафованы. Пять из них — это женщины в возрасте от 25 до 43 лет.

Светлана КАУРОВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Все дела об административных правонарушениях рассматриваются без присутствия нарушителей. То есть они сами об этом ходатайствуют. И нужно отметить, что они полностью признают свою вину. Осознают, что они нарушили, поступили неправильно и могли своими действиями принести вред окружающим и стать возможным источником заражения.

Кстати, тем временем идут проверки и торговых центров региона. Согласно указу главы Прибайкалья Игоря Кобзева, работать могут только отдельные сферы торговли. Например, супермаркеты, аптеки, салоны сотовой связи и зоомагазины.



