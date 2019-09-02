Первый раз в… университет. 4,5 тысячи первокурсников в этом году поступили в ИрНИТУ. В основном это юноши. Технические специальности и точные науки к этому располагают. Как прошла первая торжественная линейка и чего ждут студенты от предстоящих лет учебы?

На 20% больше, чем в прошлом году. Количество первокурсников в техническом университете в последние годы растет. Конкурс существенный: десять человек на место. Одно из самых популярных направлений сейчас — информационные и цифровые технологии. Именно его планируют развивать в ближайшее время.

Михаил КОРНЯКОВ, РЕКТОР ИрНИТУ: Этих специалистов не хватает, с каждым годом требуется все больше и больше. Мы в этом году открыли новый институт — прикладной информатики и аналитики данных. Пригласили нового директора института из Москвы. Он имеет опыт в компаниях it. Опыт преподавания в университете. И мы намерены это направление очень серьезно развивать.

Уже в годы обучения студенты, а их сейчас в ИрНИТУ более 18 тысяч человек, проходят практику на крупнейших предприятиях области. Руководители компаний отмечают: многие потом остаются работать и показывают себя как талантливые сотрудники. Совместная работа с университетом длится уже много лет.

Олег БУЦ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА: Они показали себя как уверенные поставщики кадров для нашего предприятия, для нашей компании. У нас открыто множество проектов, мы реализуем тему базовой кафедры, где есть возможность как студентам, так и сотрудникам повышать свой уровень квалификации. У нас есть проект-лаборатория Русала, где есть возможность привлекать студентов для решения производственных задач.

Ну а для первокурсников главная задача — учиться. Что они и начнут делать уже завтра.

Олег КУЛЕБЯКИН, СТУДЕНТ ПЕРВОГО КУРСА ИрНИТУ: Я хочу отучиться и выйти отсюда с красным дипломом. Это самый лучший в Иркутске вуз технический. ЕГЭ написал хорошо. С оценками четыре. И поступил на строительный факультет.

Впереди у студентов-первокурсников целых четыре года, чтобы получить знания и стать по-настоящему востребованными специалистами.