3,5 тысячи многодетных семей Приангарья стоят в очереди на получение земельных участок

3,5 тысячи многодетных семей Приангарья стоят в очереди на получение земельных участок18.05.18
Из них 1181 семья в Иркутском районе. В прошлом году предварительное согласование о предоставлении земли получено на 191 участок.
В областном центре земля не выделяется. Чтобы исправить ситуацию депутаты законодательного собрания намерены внести предложение к проекту федерального закона о статусе многодетных семей. Разработать этот документ поручил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 1 марта.
Эдуард ДИКУНОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Основное предложение на сегодня — навести порядок по инвентаризации, учету и выявлению соответствующих земель. Можно выйти со следующей инициативой . Допустим, нуждающимся многодетным семьям в городе Иркутске , предоставить право получать подобные земельные участки в Иркутском районе, где свободных земель больше по сравнению с Иркутском.
Для решения вопроса по обеспечению многодетных семей земельными участками в ближайшее время будет проведено межведомственное совещание с участием представителей Заксобрания, регионального минимущества, росреестра и ассоциаций многодетных семей.
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