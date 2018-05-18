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3,5 тысячи многодетных семей Приангарья стоят в очереди на получение земельных участок

18.05.18

Из них 1181 семья в Иркутском районе. В прошлом году предварительное согласование о предоставлении земли получено на 191 участок.

 

 

 

 

 

В областном центре земля не выделяется. Чтобы исправить ситуацию депутаты законодательного собрания намерены внести предложение к проекту федерального закона о статусе многодетных семей. Разработать этот документ поручил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 1 марта.

Эдуард ДИКУНОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Основное предложение на сегодня — навести порядок по инвентаризации, учету и выявлению соответствующих земель. Можно выйти со следующей инициативой . Допустим, нуждающимся многодетным семьям в городе Иркутске , предоставить право получать подобные земельные участки в Иркутском районе, где свободных земель больше по сравнению с Иркутском.

Для решения вопроса по обеспечению многодетных семей земельными участками в ближайшее время будет проведено межведомственное совещание с участием представителей Заксобрания, регионального минимущества, росреестра и ассоциаций многодетных семей.

 

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