3,5 тысячи многодетных семей Приангарья стоят в очереди на получение земельных участок

Из них 1181 семья в Иркутском районе. В прошлом году предварительное согласование о предоставлении земли получено на 191 участок.

В областном центре земля не выделяется. Чтобы исправить ситуацию депутаты законодательного собрания намерены внести предложение к проекту федерального закона о статусе многодетных семей. Разработать этот документ поручил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 1 марта.

Эдуард ДИКУНОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Основное предложение на сегодня — навести порядок по инвентаризации, учету и выявлению соответствующих земель. Можно выйти со следующей инициативой . Допустим, нуждающимся многодетным семьям в городе Иркутске , предоставить право получать подобные земельные участки в Иркутском районе, где свободных земель больше по сравнению с Иркутском.

Для решения вопроса по обеспечению многодетных семей земельными участками в ближайшее время будет проведено межведомственное совещание с участием представителей Заксобрания, регионального минимущества, росреестра и ассоциаций многодетных семей.