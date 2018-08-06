34 жителя области получили нагрудные знаки Законодательного собрания

Они вручаются обладателям почетной грамоты регионального парламента. Церемонию провел спикер Сергей Брилка. Он также подытожил работу второго созыва Законодательного собрания.

Заслуженный врач России Гайдар Гайдаров свою карьеру в медицине начал с ассистента кафедры Иркутского мед университета в 1982 году. В его профессиональной копилке множество наград. И вот еще одна — нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного собрания Иркутской области.

Гайдар ГАЙДАРОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ: Любая награда — поощрение за твой труд, за достижения в том обществе, в котором находишься. Мне лично приятно это. Это еще раз стимулирует идти дальше, работать . сегодня я член общественного совета. мне очень приятно помогать в формировании законопроектов.

Нагрудный знак разработан специально для тех, кто был отмечен Почетными грамотами Законодательного Собрания Иркутской области. За 12 лет ее удостоены более 800 жителей региона. Это врачи, педагоги, военные, работники культуры и социальной сферы, сотрудники правоохранительных органов.

Глава областного парламента Сергей Брилка рассказал об основных итогах деятельности Законодательного собрания региона 2 созыва. За это время в Приангарье были построены десятки детских садов, появились современные школы. Также на протяжении пяти лет реализовывалась программа по обустройству городов и поселков — «народные инициативы».