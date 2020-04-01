290 тысяч масок проступило в Иркутскую область

Средства индивидуальной защиты, с чем сейчас в регионе дефицит, первым делом раздают тем, кто больше всего в них нуждается: пожилым людям, медицинским и социальным работникам.

Утренним рейсом в аэропорт прибывает ценный, как никогда, груз. 290 тысяч медицинских масок — первый транш поставки. Долгожданные средства индивидуальной защиты закуплены по поручению врио губернатора Иркутской области. И сразу из воздушной гавани партию перевозят на склад, где уже разгружают для дальнейшей доставки по области.

Олег БОГДАНОВИЧ, ДИРЕКТОР ОГУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» г. ИРКУТСКА: Предназначены 150 тысяч для минздрава, 5 тысяч для министерства по молодежной политике, остальные маски будут распределены среди министерства соцразвития. Маски предназначены как для граждан пожилого возраста, инвалидов, пенсионеров, которые находятся у нас на обслуживании, так и для соцработников, которые их обслуживают.

За этими масками сразу же приехали и соцработники из разных городов, и сотрудники профильного министерства для раздачи волонтерам.

В одной коробке 5 тысяч масок. Сегодня их уже распределят по всем точкам. Пожилые люди сейчас, как никогда, нуждаются в средствах защиты, ведь они больше всего подвержены заболеванию коронавирусом. И, чтобы обезопасить их, маски приносят на дом.

Соцработники или волонтеры будут посещать своих подопечных и приносить им индивидуальные средства защиты три раза в неделю. Кроме того, в ближайшие дни в регион поступит еще несколько партий одноразовых масок. И еще миллион масок респираторного типа. Кроме того, 3600 одноразовых масок отшили в Тулуне и Усть-Куте на базе молодежных волонтерских центров, их пошивом занимались работники культуры.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы должны наладить свое производство здесь в рамках договорных отношений, в рамках обеспечения безопасности нашими специальными службами, врачей, медперсонала, тех, кто будет работать в обсерваторе.

Кстати, к пошиву масок призывают присоединиться добровольцев. Готовые защитные средства будут передавать жителям, которые наиболее подвержены заболеванию COVID-19.



