29 сортов тюльпанов вырастили в иркутском Горзеленхозе к 8 марта

Вот где в Иркутске лето круглый год. За окном минус 20, в теплице плюс 18.

Галина Фетисова за цветами следит с момента посадки в грунт. Ведь от этого зависит — получат ли иркутянки к 8 марта — главный символ праздника. Дело хлопотное. Необходимо точно подгадать время созревания всех растений. Для этого строго следят за температурой и светом, чтобы не распустились раньше времени.

Галина Фетисова, озеленитель Горзеленхоза: Закладывается это всё осенью, посадка производится луковиц, что тюльпанов, что нарциссов и они хранятся при определенных условиях в специальном помещении. А потом в нужное время выносятся на поверхность. И они начинают расти.

Урожай снимают, пока растения находятся в бутонах. Поэтому не пугайтесь если в магазине они покажутся вам маленькими и бледными. Во всей своей красе предстанут на следующий день, после того как окажутся дома. Могут ещё подрасти на 2-3 сантиметра.

В этом году к международному женскому дню в теплицах Горзеленхоза вырастили 80 тысяч цветов. Это крокусы, гиацинты, нарциссы и, конечно, самые любимые иркутянками — тюльпаны. Их традиционно больше всего.

Лариса Костиш, озеленитель Горзеленхоза: Мы вырастили в этом году 29 сортов. Из них 20 сортов которые культивируем каждый год. Новинка для наших иркутян — это «Алма павлович», именной сорт «Люба» будет.

В качестве своего творения, специалисты уверены. Им удалось увеличить срок годности цветов почти на неделю. Если хотите, чтобы цветы радовали ещё дольше, лучше брать в горшке. Кстати, не спешите выбрасывать оставшуюся после цветка луковицу, из неё можно самим вырастить новый цветок. Сегодня в теплицах срезали только первую партию праздничных символов. Чтобы собрать все цветы, потребуется не один день.