24 сессия Законодательного собрания региона прошла в Иркутске

В повестку включили 25 вопросов. Однако их рассмотрение затянулось. По многим вопросам депутаты проводили тайное голосование. Против такого подхода выступила фракция КПРФ. Ее представители внесли на рассмотрение закон о возвращении открытого голосования, как это было на предыдущих депутатских созывах.

Андрей ЛЕВЧЕНКО, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сегодня никто, даже я как депутат, не может узнать, кто как голосовал по какому вопросу. Мы от нашей фракции внесли законопроект, который вернет норму о настоящем открытом голосовании, где у каждого человека будет возможность посмотреть, кто как голосовал.

Антон РОМАНОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сегодня не могут увидеть свой результат не только избиратель, не только партнеры, не только депутаты, но и сам депутат. Он не видит свой результат. Ему никто не даст этот результат. Он нажимает на кнопку, написано: ваш результат принят, куда он принят — за или против, мы не знаем.