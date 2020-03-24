24 медали выиграли спортсмены Приангарья на чемпионате и первенстве Сибири по ездовому спорту

Соревнования прошли в Иркутске. Среди мужчин четырежды призером стал Георгий Шевчук. Он выиграл две золотые медали в санных заездах с шестью собаками и две серебряные на коротких дистанциях с двумя и четырьмя собаками. Также первое место в санном заезде на короткой дистанции занял Антон Долгих. В гонках на лыжах двукратным призером стал Павел Демин. Григорий Воронцов и Евгений Луканин взяли по две серебряные медали, Никита Проценко — две бронзы. Медали за третье место у Арсения Семенова и Виктора Дорофеева. Целиком пьедестал в лыжном заезде с одной собакой заняли Марина Балышева, Валентина Новосельцева и Анна Исмаева. В дисциплине «нарта — спринт 2 собаки» золото у Натальи Головневой, а бронза у Ольги Амосовой. В заезде с упряжками бронзовую медаль выиграла Татьяна Чемизова.