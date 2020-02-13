230 протоколов за ненадлежащую уборку снега составили в Ленинском округе Иркутска

Столько нарушений со стороны управляющих организаций накопилось с начала зимы. Сегодня уборку придомовых территорий проверила администрация округа. Сколько домов уже очищено от снега, узнала наша съемочная группа.

Снег в этом дворе убирают регулярно. Сотрудники управляющей компании расчищают придомовую территорию несколько раз в неделю. Жители дома на улице Сибирских Партизан говорят: в этом году осадков немного. Но на работе уборщиков на их участке это не отразилось.

Эдуард КАХОРОВ, ИРКУТЯНИН: Зима относительно теплая. В прошлых годах никаких инцидентов в принципе не было. Ничего необычного. Как обычно, под конец зимы выпадает снег, уже привыкли. Но то, что убирают, это хорошо.

Но похвастать убранным двором могут не все. Часто жители Ленинского округа жалуются на наледь и скользкие тротуары. Проверить работу управляющих компаний приехала глава округа Татьяна Жичина. Говорит, теплая и малоснежная зима не повод реже очищать придомовые территории.

Татьяна ЖИЧИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ г. ИРКУТСКА: Нарушения — это наледи, это колейность свыше 5 сантиметров, что не допускается на придомовой территории. Мы выходим, мониторим совместно с собственниками многоквартирных домов, которые на общем собрании приняли решение о механизированной уборке, а управляющая организация не проводит данную работу. За что они были привлечены к административной ответственности.

По словам управляющих организаций, крыша — самое проблемное и опасное место. На ней скапливается большая часть осадков. Согласно нормам на кровле нельзя допускать слой снега выше 30 сантиметров. Но убрать его мешают припаркованные машины. Приходится ждать, когда парковка освободится.

Алексей МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕВЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖКС: Если происходит такой казус и машина остается во дворе, мы обязаны это место огородить. Если они видят на своих домах объявление о том, что сейчас будет производиться грейдирование, нужно пойти навстречу администрации и управляющей компании и свои транспортные средства убрать со двора.

Сегодня в Ленинском округе 1382 многоквартирных дома. От снега и наледи очищено больше половины. Но если выпадут новые осадки, управляющие компании вернутся на уборку.