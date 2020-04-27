23 километра дорог приведут в порядок в Иркутске в этом году

Масштабный ремонт стартовал. В Иркутске подрядчики приступили к реконструкции по нацпректу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улицах Старокузьмихинской, Депутатской, Фурье, на бульваре Постышева демонтируют ветхий бордюр, снимают старое покрытие и готовят основание для асфальтирования. Кроме того, продолжается такой долгожданный капитальный ремонт дороги на Култукской. Подрядчики приступили к устройству ливневой канализации, прокладке коммуникаций и установке дренажных колодцев. Все это необходимо для того, чтобы после осадков улица не оказывалась под водой. Все работы сегодня проверил вице-мэр Руслан Болотов. Он отметил: по нацпроекту в этом году приведут в порядок 23 километра городских дорог на 19 участках.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Очень много проблем было в частном секторе, это было связано с высоким уровнем грунтовых вод. Без водоотведения, без водопонижения этого сделать невозможно. Комплексный подход, который мы здесь видим, будет тиражироваться на все территории. Основной вопрос и упор — качество, соблюдение гарантийных сроков и постгарантийных обязательств, на это будем обращать внимание в текущем году.