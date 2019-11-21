21 ноября отмечают Всемирный день телевидения

Появилось оно почти 100 лет назад. И теперь телевизор есть почти в каждом доме. Еще 15-20 лет назад его смотрели все независимо от пола, возраста и социального статуса. Телевидение шло рука об руку с человеком. Смотрят ли телевизор сейчас, в эпоху интернета? Это мы спросили у иркутян.

— У меня, к сожалению, нет телевизора. Я совершенно не смотрю. Читаю новости в телефоне. Но все равно, ребята, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.

— Крайне редко на самом деле. Времени не хватает. И больше информации беру из интернета.

— Я тоже крайне редко. Youtube — наше все.

— Я не смотрю. В интернете всю информацию нахожу.

— Я не смотрю. Абсолютно. Потому что у меня времени нет. Я больше в телефоне на ходу. Новости тоже смотрю в интернете.

— Нет. Потому что не хочу.

— Я не смотрю телевидение, потому что я на нем работаю.