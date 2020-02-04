21-я сессия Зимнего градостроительного университета открылась в Иркутске

Преобразить иркутский поселок Жилкино и сделать его центром притяжения молодежи. Возможно ли это? Разрабатывать концепцию развития микрорайона с промышленной застройкой и создать там современную инфраструктуру, зоны отдыха и учиться правильно использовать пространство будут молодые специалисты из 10 стран мира. 21-я сессия Зимнего градостроительного университета стартовала сегодня в Иркутске. В течение трех недель четыре международные команды под руководством опытных наставников создадут и представят собственные градостроительные, архитектурные и бизнес-проекты поселка Жилкино. Кроме этого, пройдут лекции, семинары, мастер-классы локальных и международных экспертов. Участников сессии сегодня поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил: значимость этой площадки сложно переоценить.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: 21 раз сессия открывает свои двери, в том числе, и для иностранных специалистов, для молодежи, которая занимается архитектурой, ищет себя в этом направлении. И, что самое важное, за последние несколько лет мы с нашим университетом, с администрацией города организовали целый ряд серьезных, реальных проектов, которые реализуются на базе Зимнего градостроительного университета. Михаил КОРНЯКОВ, РЕКТОР ИрНИТУ: Ребятам всегда интересно работать вместе, поскольку это международные команды, это не только опыт наших российских студентов, но и международный, поскольку мы тем самым принимаем опыт и появляются действительно новые идеи, которые могут реализоваться здесь, в Иркутске.

Нужно отметить, что иркутские студенты, молодые архитекторы и дизайнеры принимают активное участие в благоустройстве города. По проектам инициативной молодежи обустроены скверы на улицах Байкальской и Игошина. Также в планах создать городской парк в Свердловском округе.