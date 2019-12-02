200 человек вышли на митинг в поддержку иркутского ипподрома

Площадка для занятий конным спортом под угрозой исчезновения. Горожане не хотят допустить продажу такого важного социального объекта и потерять исторический объект, которому уже 119 лет.

Сотни горожан, несмотря на мороз, вышли на площадь у цирка, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Сохранить иркутский ипподром — цель митинга. Люди с плакатами требуют не допустить продажу социально-важного объекта. Росимущество выставило «Иркутскую заводскую конюшню с ипподромом» на торги общим лотом и без обременения. Начальная цена — 117 миллионов. И это при том, что кадастровая стоимость участка площадью более 174,5 гектаров, по предварительным подсчетам, более миллиарда рублей.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Иркутский ипподром должен быть сохранен в системе ипподромов. И если даже продавать акции, приватизировать, это должен быть регулируемый процесс. С сохранением профильной направленности, с пониманием того, что муниципалитет будет участвовать в управлении ипподромом. И самое главное, что люди должны понимать, что здесь будет сохранен не только профиль, но и развитие ипподрома. Это те вещи, которые погубить легко, а создать потом невозможно практически.

Иркутский ипподром хоть и признан банкротом, но самоокупаем и развивается. На нем располагаются 8 конноспортивных клубов, занимаются более 500 детей, а также проходят занятия иппотерапии. Кроме того, именно на городском ипподроме есть единственная сертифицированная беговая дорожка для испытаний рысистых и верховых пород лошадей. На площадке организуют состязания по вольтижировке, конкуру, пони-спорту. Продать ипподром — значит, лишить коннозаводчиков всей Иркутской области места для проведения соревнований разных уровней.

Татьяна УКОЛОВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ИППОДРОМА: С 2016 года до этого времени мы также вели активную борьбу, чтобы нас не выставили на торги. Если и выставят, то обязательно с сохранением профиля. И провести именно инвестиционный конкурс, чтобы реставрировать ипподром, привести его в хороший вид, чтобы еще большая возможность была у людей приятно проводить время.

Сегодня состоялось расширенное заседание общественной палаты Иркутска. Люди разных профессий жестко и четко высказали свою позицию. Ведь в федеральных ведомствах решили, что в Иркутской области этот вид спорта не является основным, поэтому площадка нерентабельна.

Гайдар ГАЙДАРОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ г. ИРКУТСКА: С какого перепугу это городская, хоть она не собственность, но это горожане там отдыхают! Почему кто-то должен там настроить дома или что-нибудь еще, которые абсолютно не нужны и не востребованы для жителей.

В защиту ипподрома снова встали городские власти. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников отметил, что лично неоднократно обращался к собственникам с просьбой передать «Иркутскую заводскую конюшню с ипподромом» в муниципалитет для сохранения своей направленности.

Единогласным решением заседания общественной палаты Иркутска определено направить обращение с просьбой сохранить ипподром президенту Владимиру Путину, правительству РФ, а также в прокуратуру, ФАС и Заксобрание Иркутской области. Времени на то, чтобы отстоять исторический объект, осталось мало. Торги должны состояться 19 декабря.