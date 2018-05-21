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198 человек подали документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия»

21.05.18

Но до праймериз дошли не все — трое отозвали свои заявления по собственному желанию. Итоги выдвижения прокомментировал Сергей Брилка.

 

 

 

 

 

Сергей БРИЛКА, СЕКРЕТАРЬ ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Все без исключения кандидаты предварительного голосования идут на дебаты и затем участвуют в предварительном голосовании. Это первое. Второе — рейтинг будет иметь значение. И нужно знать норму уставную нашу, что президиум генерального совета партии «Единая Россия» в праве принять решение о выдвижении в общерегиональный список участников предварительного голосования в данном случае у нас в Иркутской области.

Среди участников праймериз- как новички, так и опытные политики, а также большой пул представителей бизнеса. Среди них генеральный директор крупнейшей фирмы по производству пластиковых окно «ЭлитЛайн», а по совместительству депутат думы областного центра, Анатолий Аблов; руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» и одновременно генеральный директор шелеховской финансово-строительной фирмы «Легенда Сибири» Артем Цындыжапов и учредитель ночного клуба «Бензин», руководитель регионального представительства американской сети фаст-фуда Анатолий Маркидонов.

 

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