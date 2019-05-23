18 общественных пространств и около 230 дворов благоустроят в Иркутске в этом году

Финансирование выросло на 16% — это 649 миллионов рублей. При этом в 1,5 раза увеличились поступления из федерального бюджета. Об этом на пресс-конференции сообщил сегодня мэр Дмитрий Бердников. Сейчас в Иркутске активно реализуют мероприятия по цифровизации городского хозяйства в рамках проекта «Умный город». В парках и скверах установили более 200 камер видеонаблюдения. Так, на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора» появится еще 28 видеокамер.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы будем продолжать благоустраивать город, мы будем наращивать темпы благоустройства, благо у нас с вами это хорошо получается. Но если мы не будем следить за теми вещами, которые уже сегодня реализованы, нам никаких денег не хватит: ни своих, ни федеральных. Если будем строить и ломать.

Cреди самых масштабных и ярких, уже реализованных по программе проектов историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», острова Конный и Юность. Но в этом году появятся не менее масштабные территории, которые также станут излюбленными местами отдыха у иркутян.