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168 километров рыболовных сетей — таков улов операции «Нерест»

01.06.18

Только у одного продавца полицейские изъяли полторы тысячи сетей протяженностью 150 км.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с полицейскими такие рейды проводят сотрудники прокуратуры и рыбоохраны. Задержаны 27 рыбаков, которые выловили полтонны рыбы с нарушением законодательства. А в поселке Листвянка продавали байкальский омуль под видом пеляди. В отношении предприимчивых браконьеров составлены протоколы о нарушении правил охоты, рыбалки и других видов пользования объектами животного мира.

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