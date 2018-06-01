168 километров рыболовных сетей — таков улов операции «Нерест»

Только у одного продавца полицейские изъяли полторы тысячи сетей протяженностью 150 км.

Вместе с полицейскими такие рейды проводят сотрудники прокуратуры и рыбоохраны. Задержаны 27 рыбаков, которые выловили полтонны рыбы с нарушением законодательства. А в поселке Листвянка продавали байкальский омуль под видом пеляди. В отношении предприимчивых браконьеров составлены протоколы о нарушении правил охоты, рыбалки и других видов пользования объектами животного мира.