16 памятников участникам Великой Отечественной войны начнут восстанавливать в Иркутске

Захоронения офицеров благоустроят в едином стиле на Амурском кладбище. В первую очередь уделят внимание наиболее обветшавшим могилам. Работы проведут в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» и только с согласия родственников. В администрации города сообщили, что сейчас получают их согласие. Кроме этого, работу проведут и в 42 муниципалитетах. Им выделят по 2 миллиона рублей на благоустройство памятных мест и общественных пространств. Такое решение принял глава региона Игорь Кобзев. В Иркутской области в ремонте нуждаются около 500 памятников.

Руслан ДЯЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ и АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Всего на реализацию данных мероприятий будет предусмотрено 84 миллиона рублей. На очередной корректировке областного бюджета средства предусмотрят. После этого муниципальные образования смогут предоставить свои заявки и получить средства. В течение лета произвести ремонт и далее отчитаться перед министерством о проделанной работе.