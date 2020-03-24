1456 жителей Иркутской области сейчас находятся на самоизоляции

Это люди, которые недавно приехали из других стран. Напомним, всем прибывшим из-за рубежа необходимо находиться на карантине 14 дней, даже если симптомов заболевания нет. Исполнение режима контролируют сотрудники полиции. На сегодняшний день тех, кто не усидел дома, уже 13 человек. Им грозит административная ответственность. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам горячей линии регионального МЧС и минздрава.