1456 жителей Иркутской области сейчас находятся на самоизоляции

1456 жителей Иркутской области сейчас находятся на самоизоляции

24.03.20

Это люди, которые недавно приехали из других стран. Напомним, всем прибывшим из-за рубежа необходимо находиться на карантине 14 дней, даже если симптомов заболевания нет. Исполнение режима контролируют сотрудники полиции. На сегодняшний день тех, кто не усидел дома, уже 13 человек. Им грозит административная ответственность. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам горячей линии регионального МЧС и минздрава.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.