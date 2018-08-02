142 выпускникам Восточно-Сибирского института МВД были вручены внеочередные звания лейтенантов

Теперь большинство из них отправится на службу в отдаленные регионы нашей страны и ближнее зарубежье.

Для выпускника Восточно-Сибирского института МВД Руслана Иванова — как для курсанта — в последний раз звучит гимн России. Сегодня официально последний день его учебы, до зачитывания приказа считанные минуты. Руслан пошел по стопам отца и после выпуска будет оперуполномоченным сотрудником. А сегодня время вспомнить жизнь в казарме и веселые курсантские будни.

Руслан ИВАНОВ ВЫПУСКНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД 2018: Марш-броски в противогазах зимой самое было веселое, -35 в противогазе, когда бежишь окуляры запотевают — было весело. Конечно существуют определенные моменты — разлука с родными и близкими, быт — сам себе не принадлежишь, ну а так все терпимо.

Напутственные слова руководителя Восточно-Сибирского института МВД призывают всех следовать не только суровой букве закона, но и быть терпимее просьбам граждан.

Павел КАПУСТЮК, НАЧАЛЬНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД: Товарищи офицеры, еще раз примите самые теплые поздравления с присвоением очередного специального звания лейтенант полиции. Желаю всем дальнейших профессиональных успехов, новых свершений, новых звездных ориентиров.

Ориентир Руслана следит за ним с трибуны. Иванов старший отдал службе в органах внутренних дел 20 лет и был очень горд, узнав о решении сына.

Александр ИВАНОВ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Он поступал как раз в тот момент, когда я нес службу в Казани, возил отряд по правопорядку на Универсиаду. И то радостное известие, когда он мне позвонил — это было просто счастье что он поступил, молодец, поэтому я очень горд.

Прощание со знаменем — в отличие от приказа, неофициальная традиция расставания курсантов с учебой. Отличникам были вручены особые знаки отличия. С выпуском их поздравляли ветераны Великой Отечественной войны и службы в правоохранительных органах. В год 300-летия российской полиции из стен института МВД выпустилось 142 лейтенанта. Из них четверо — представители иностранных государств. Многих уже ждет служба.

Барсболд ЧЭРЭВСУРЭН, ВЫПУСКНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД 2018: -Сразу в Монголию едем и там нас работа ждет и определяемся куда, где и как будем работать решает наше государство. -Вспоминать будешь друзей? -Конечно, я здесь 5 лет учился, с ними жил, дружил, все делали вместе, все братские.

Сейчас они вместе, но через несколько дней разъедутся в разные части страны и ближнего зарубежья к местам несения службы. Если вдруг завтра станет круче, чем вчера, можно быть уверенным — они прорвутся.