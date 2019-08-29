14 школа Иркутска получит новое здание

29.08.19

Подрядчики приступили к возведению дополнительного блока учреждения. Помещение построят для начальных классов. В трехэтажном модуле разместят столовую, учебные кабинеты, спортивный и актовый залы.

 

Двор 14 школы превратился в строительную площадку. И это неспроста. Подрядчики приступили к возведению нового блока. Он будет предназначен для занятий учеников начальных классов и примет более 500 детей. Территория учебного заведения позволяет поставить такое современное здание. В трехэтажном модуле разместят и кабинеты, и помещения для внеклассных занятий, и собственную столовую, спортивный и актовый залы. Сейчас в 14 школе обучаются больше двух тысяч учеников, хотя само учреждение рассчитано на 1100 детей.

 

Людмила ТУЧКОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №14 г. ИРКУТСКА:

Было принято решение о строительстве пристроя на территории нашей школы. Когда провели ревизию нашей территории, определили именно это место, где он должен стоять. Здание предполагает большое количество классных кабинетов, которые будут оснащены современным оборудованием. Я думаю, что коридоры, все общественные места, в которых будут находиться дети, я уверена в том, что мы продумаем все до тонкостей, и дизайн, чтобы эта школа была очень привлекательной.

 

На начальном этапе строительства главное — обозначить подрядчикам все намеченные планы и цели. Сегодня стройплощадку посетил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил: потребность в дополнительном здании возникла давно. Школа переполнена. Необходимо перевести учеников начальных классов в односменный режим.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Наступила очередь 14 школы, здесь мы давно прорабатывали проект, и сегодня как раз все согласования и экспертизы пройдены, есть возможность непосредственно приступить к работам. Этот микрорайон насыщенный, и здесь остро чувствуется нехватка школ, мы здесь будем дальше продолжать работать над пристроями и новыми блоками.

 

Строительство нового блока начальной школы №14 рассчитано до 2021 года. Но подрядчики планируют сдать объект раньше намеченного срока.

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