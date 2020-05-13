14 мая в Иркутск прилетит вывозной рейс из Китая

Завтра, 14 мая, в Иркутск вечером прилетит вывозной рейс из китайского Сицзяо. На него уже зарегистрированы 26 жителей Иркутской области. Также на борту будут пассажиры из других российских городов. С 19 апреля 170 граждан нашего региона вернулись из-за границы. Всего в списке 14 стран, наиболее популярные — Таиланд, Вьетнам, Германия, Израиль, Индия, Китай. Для всех обязательно пройти 14-дневный карантин.

Ольга КУРИЛЕНКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по СВЯЗЯМ с ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ и НАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ:

Это разные категории, необязательно туристы, это люди в свободном плавании, которые работали, учились, которым действительно сегодня необходима помощь в том, чтобы они вернулись на Родину. Они подают заявление на сайте Госуслуг, кому нужна матпомощь, также оформляют заявление, его либо подтверждают, либо опровергают эту возможность помощи.

Также на сегодня 52 жителя Иркутской области находятся в обсерваторах в других субъектах страны. Большая часть из этого числа в Новосибирске — 29 человек. Также наши земляки пережидают карантин в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.