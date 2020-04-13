14 апреля парикмахерские и салоны красоты Приангарья вновь откроют свои двери

14 апреля парикмахерские и салоны красоты Приангарья вновь откроют свои двери

13.04.20

Парикмахерские и салоны красоты, которые расположены вне торговых центров, смогут возобновить работу уже с завтрашнего дня. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. Но требования к работе заведений ужесточат: каждые два часа в помещениях необходимо будет проводить дезинфекцию, а все сотрудники и посетители должны быть в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

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