14 апреля парикмахерские и салоны красоты Приангарья вновь откроют свои двери

Парикмахерские и салоны красоты, которые расположены вне торговых центров, смогут возобновить работу уже с завтрашнего дня. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. Но требования к работе заведений ужесточат: каждые два часа в помещениях необходимо будет проводить дезинфекцию, а все сотрудники и посетители должны быть в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.