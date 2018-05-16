134 человека зарегистрировались на участие в праймериз «Единой России» в Иркутской области

Завершился прием документов. Выдвижение же участников началось со 2 апреля.

Единый день предварительного голосования запланирован на 3 июня, выборы же депутатов Законодательного собрания пройдут 9 сентября. Среди тех, кто заявился на праймериз — как новички, так и тяжеловесы. Одной из главных сенсаций стало выдвижение Сергея Сокола. Он будет бороться за мандат в Ленинском округе. Сегодня бывший первый заместитель губернатора Иркутской области рассказал журналистам о своих планах.

Сергей СОКОЛ, УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Мы должны приложить все усилия для того, что бы, я как промышленник рассуждаю, для того что бы развивать промышленность, использовать потенциал гос. корпорации «Ростех» и других предприятий и серьезных корпораций, которые работают здесь, для развития индустриальной мощь без ущерба для экологии в Иркутской области . Мы должны максимально работать на благо экономики области и в конечном итоге — что бы люди жил лучше.

Сергей Сокол — российский политический деятель и предприниматель, в настоящее время Председатель Совета директоров акционерного общества «ОБОРОНПРОМ». В 2008-2009 годах руководил Иркутской областью, сначала в качестве первого заместителя, а затем исполняющего обязанности губернатора региона