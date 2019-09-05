Более 300 участников из 21 муниципалитета. 12 сентября в Иркутской области стартует спартакиада «И невозможное возможно…» для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития. На базе лагеря училища олимпийского резерва определят лучших в волейболе, дартсе, легкой атлетике. Заявлено 42 команды по 18 человек. Как отмечают в министерстве спорта, развивать это направление очень важно.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас активно тестируется комплекс ГТО. И мы планируем, что от каждой команды по два человека как минимум примут участие в сдаче нормативов ГТО.