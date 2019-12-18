11 медалей завоевали иркутские спортсмены на Кубке Омской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе

Стабильность — залог успеха. Для воспитанников дворца спорта «Юность» уже стало традицией каждый год привозить со всех соревнований награды и завоевывать первые места. На прошедшем пятом юбилейном Кубке Омской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, посвященном Дню Конституции Российской Федерации, иркутская сборная взяла 11 медалей. В соревнованиях приняли участие более 300 акробатов из 18 городов России и Казахстана. В копилке наших спортсменов 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.

Екатерина РОЕВА, СПОРТСМЕНКА: Мы ездили в город Омск, там проводились соревнования серьезные, и я первый раз заняла там первое место. Татьяна ШУБИНА, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДВОРЦА СПОРТА «ЮНОСТЬ»: Мы показали свое мастерство. К тому же у нас есть своя изюминка. Наши малыши, которые завоевали призовые места, один из них, Романкин Миша, который в 8 лет обошел всех 10-летних детей. И прыгнул единственный четыре двойных сальто, в каждой связке по двойному. Это наше будущее. Это говорит о том, что мы хорошо работаем, идем вперед и Новый год встречаем с победами, радостью и с уверенностью в завтрашнем дне.

Сейчас иркутские спортсмены готовятся к международному турниру по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, который состоится уже через месяц в Казахстане.