100 лет назад в Иркутске был расстрелян Александр Колчак

7 февраля 1920 года в Иркутске был расстрелян Александр Васильевич Колчак. С тех пор прошло ровно 100 лет. Эта неоднозначная личность всегда вызывала много споров. Ученый, полярник, адмирал и даже верховный правитель России. Судить историю мы не можем, но помнить ее стоит. О Колчаке и Иркутске наш следующий материал.

Даже если вы не знаток и не любитель истории России, имя Александра Васильевича Колчака не знать невозможно. История нашего города тесно переплетена с судьбой этого человека. Рядом с площадью Александра III есть удивительной красоты здание, похожее на мавританский замок. Оно знакомо каждому иркутянину и, скорее всего, всем гостям нашего года. Здесь располагается отдел истории Иркутского краеведческого музея. А обращали ли вы внимание, что последней на фризе этого здания значится фамилия Колчак. Почему? Все довольно просто. В 1902 году в этом здании располагалось Иркутское отделение Русского географического общества. Здесь читали научный доклад. Докладчиком был молодой мичман, участник экспедиции по Северному Ледовитому океану, герой-полярник Александр Колчак.

Александр КОРШУНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ОТДЕЛА ИСТОРИИ ИРКУТСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Именно в связи с этими событиями в феврале 2007 года у нас на здании, на фризе здания, 10-й фамилией исследователей Сибири, которые у нас размещены, оказалась фамилия Колчака. Он размещен именно в качестве полярного исследователя, который внес свой вклад в изучение русской Арктики.

Сюда же, в Иркутск, в Сибирь, в 1904 году из Петербурга приезжает Софья Омирова — невеста Колчака. Специально для того, чтобы обвенчаться с возлюбленным. 2 марта Колчак читает свой доклад, а 5 марта уже состоится венчание. В Михайло-Архангельской Харлампиевской церкви на улице бывшей Харлампиевской, сейчас 5-й Армии. Практически сразу после венчания Колчак отправляется в самое пекло Русско-Японской войны, в Порт-Артур. Во время I Мировой он воевал на Балтийском и Черноморском флоте. Февральская революция застала Александра Васильевича в чине вице-адмирала и командующего Черноморским флотом.

Во время Октябрьской революции адмирал Колчак находился в Японии по поручению Временного правительства. В 1918 вернулся на Родину уже в качестве самопровозглашенного правителя России со столицей в городе Омске. Под натиском Красной армии Колчаку вместе с правительством пришлось отступать в Иркутск. Здесь они разместились в здании Русско-Азиатского банка — ныне это городская поликлиника №3. Заседали чиновники недолго, в январе 1920 года их арестовали. Самого Колчака задержали в поезде на станции Нижнеудинск и поместили в Иркутский тюремный замок.

Александр КОРШУНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ОТДЕЛА ИСТОРИИ ИРКУТСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Есть сведения, что его расстреляли на площадке возле Иркутского тюремного замка, и, соответственно, тела его и Пепеляева были сброшены в Ушаковку. Пепеляев — это его премьер-министр.

Сегодня Иркутск — единственный город в стране, где есть памятник Александру Васильевичу Колчаку. Его установили в 2004 году, он расположен в сквере у Знаменского монастыря.