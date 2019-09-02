10 тонн книг продали на Международном книжном фестивале в Иркутске

120 издательств, 80 спикеров и тысячи книг. В Иркутске провели II Международный книжный фестиваль. В течение трех дней горожан ждали литературная ярмарка, спектакли и встречи с писателями.

Лирика, публицистика, автобиографии, сказки — на ярмарке даже самый взыскательный читатель найдет книгу по вкусу. Многие произведения — зарубежных авторов. Некоторые переведены на русский язык впервые.

Екатерина СОРОКИНА, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Я очень люблю научно-популярную литературу. Особенно меня интересует все, что связано с нейробиологией. Поэтому вот эта книжка прекрасная Роберта Сапольски, совсем недавно вышла, в ней рассказывается, как с научной точки зрения объясняется все наше поведение. Очень рада, что нашла ее на этом фестивале.

Иркутский международный книжный фестиваль проходит второй раз. Организатор – фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело». Одна из целей — предоставить каждому доступ к лучшим книгам, которые есть в мировой литературе. Три фестивальных дня были очень насыщенными: встречи с писателями, автограф-сессии, лекции, спектакли школы-студии МХАТ и презентации новых произведений. Книги написаны для разных возрастов.

В этом году на фестивале собрались 25 писателей из России. Среди них автор книги «Ветер ярости» – поэтесса Оксана Васякина. Она родилась и выросла в Усть-Илимске. Кроме того, свои произведения представили детский писательский дуэт из Беларуси Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский, русско-британский журналист Оуэн Мэтьюз, норвежский прозаик Эрленд Лу, армянская писательница Мариам Петросян. Иркутяне могли послушать их выступления в специальных лекториях, а после приобрести книги с автографами авторов.

Екатерина СВЕТЛИЧНАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО»: Что, наверное, отличает этот фестиваль от простого похода в книжный магазин – это то, что сюда приехали много маленьких независимых издательств, которые издают очень интересные и редкие книги. И вы никогда не сможете купить их в книжном магазине или в интернете. Просто о них не узнаете.

Всего Иркутский международный книжный фестиваль посетили более 15 000 человек. В работе приняли участие 120 издательств и 80 спикеров — писателей, поэтов, критиков. За три дня на книжной ярмарке продали 10 тонн книг.