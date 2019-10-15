10 медалей завоевали иркутские спортсмены на чемпионате Европы по хапкидо

Корейское боевое искусство хапкидо стремительно развивается в Иркутске. Воспитанники спортивного клуба «Хапки Юсуль» завоевали 10 медалей разного достоинства на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге.

Ее величество техника. Именно она помогла Максиму Киму взять 3 медали на чемпионате Европы по хапкидо, которое с этого года официально признано видом спорта.

Максим КИМ, ПОБЕДИТЕЛЬ и ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ по ХАПКИДО-2019: Какие это по счету соревнования, сказать не могу. Потому что каждый год у нас проходит множество соревнований, но такого крупного уровня — это первые соревнования. Получается, я завоевал второе место в общекомандных соревнованиях, первое за поединки и третье за индивидуальные соревнования с палкой.

Чемпионат Европы проходил 4 октября в Санкт-Петербурге. На нем команда «Снежные барсы», представляющая Иркутскую область на всероссийских и международных соревнованиях, завоевала сразу 10 медалей: 3 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых. В командном зачете иркутяне стали вторыми. Результат достойный, учитывая, что боевое искусство только начинает развиваться в нашем городе.

Артем ОТРИШКО, ПРЕЗИДЕНТ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ХАПКИ ЮСУЛЬ»: В прошлом году мы отпраздновали 15 лет хапкидо, у нас порядка 15 залов в разных частях города. Традиционно мы проводим «Кубок Байкала» и спортивные мероприятия ко Дню Победы.

Одинаково хорошо защищаться и нападать — такие навыки развивает в людях эта дисциплина. Хапкидо — это выступления как с оружием, так и без него. Боевое искусство пришло к нам из Южной Кореи. Не менее важно умение группироваться, в этом помогают занятия акробатикой.

Некоторые спортсмены, которые ранее занимались хапкидо, сейчас успешно тренируют молодежь и блестяще проявляют себя в других видах боевых единоборств. А действующие спортсмены надеются поставить любимую дисциплину в один ряд с олимпийским тхэквондо.