1 июня в Иркутске откроется пляж Якоби

1 июня в Иркутске откроется пляж Якоби31.05.19
Все на пляж! В Иркутске с 1 июня начнет работу любимое место отдыха горожан — пляж Якоби. Сегодня специалисты ГИМС и администрации областного центра проверили, насколько залив готов принимать отдыхающих. Вердикт положительный! Якоби — единственный разрешенный и оборудованный пляж в Иркутске. После обследования акватории Ангары специалисты ГИМС установили буйки, именно в их границах купание будет безопасным.
Василий ШЛАЕВСКИЙ, СТАРШИЙ ГОС. ИНСПЕКТОР по МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ГИМС:
Мы уделяем огромное внимание безопасности на водных объектах. Специально обученные матросы-спасатели могут, если понадобится, оказать квалифицированную медицинскую помощь.
Александр ТРОЙНИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО и ЧС МКУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» г. ИРКУТСКА:
Было проведено водолазное обследование дна, проведен забор проб Роспотребнадзором, заключены договоры с обученными спасателями, оснащенными всем необходимым оборудованием.
Вода в акватории залива Якоби проходит проверку Роспотребнадзора. После всех мероприятий купание будет разрешено. Пляж Якоби будет работать до 31 августа. Все это время специалисты будут патрулировать и мониторить водную территорию, а также несанкционированные места купания.
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