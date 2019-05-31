1 июня в Иркутске откроется пляж Якоби

Все на пляж! В Иркутске с 1 июня начнет работу любимое место отдыха горожан — пляж Якоби. Сегодня специалисты ГИМС и администрации областного центра проверили, насколько залив готов принимать отдыхающих. Вердикт положительный! Якоби — единственный разрешенный и оборудованный пляж в Иркутске. После обследования акватории Ангары специалисты ГИМС установили буйки, именно в их границах купание будет безопасным.

Василий ШЛАЕВСКИЙ, СТАРШИЙ ГОС. ИНСПЕКТОР по МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ГИМС: Мы уделяем огромное внимание безопасности на водных объектах. Специально обученные матросы-спасатели могут, если понадобится, оказать квалифицированную медицинскую помощь. Александр ТРОЙНИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО и ЧС МКУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» г. ИРКУТСКА: Было проведено водолазное обследование дна, проведен забор проб Роспотребнадзором, заключены договоры с обученными спасателями, оснащенными всем необходимым оборудованием.

Вода в акватории залива Якоби проходит проверку Роспотребнадзора. После всех мероприятий купание будет разрешено. Пляж Якоби будет работать до 31 августа. Все это время специалисты будут патрулировать и мониторить водную территорию, а также несанкционированные места купания.