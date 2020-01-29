1 февраля Иркутск принимает Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

1 февраля Иркутск принимает Всероссийские соревнования по конькобежному спорту29.01.20
Старты пройдут на стадионе «Труд». Это ежегодное массовое мероприятие. Оно собирает сотни любителей конькобежного спорта. Заявиться на участие в турнире может любой. Минимальный возраст от 7 лет. Если вы хотите попробовать свои силы, вам нужно зарегистрироваться в мандатной комиссии до 18 часов 31 января по адресу: Карла Маркса, 12.
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