1.5 священных гектара в скором времени появится в областном центре

В Иркутске начали возводить иордань. Кто помогает возводить ледяной храм?

15-летний Александр Гарбузов наравне со взрослыми мужчинами поднимает ледовые кирпичи, вес одного около 50 кг. За тяжелым физическим трудом стоит духовная цель: здесь, на Иркутском водохранилище, прихожане оборудуют иордань.

Александр ГАРБУЗОВ, ПРИХОЖАНИН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ХРАМА:

Я помогаю физически и духовно потому, что для нас это необходимо, это наша задача. Мы дружный коллектив и всегда таким коллективом приходим помогать.



Таких, как Александр, в день на помощь строителям иордани приходит 15 человек. Это прихожане из разных храмов и просто неравнодушные люди. К слову сказать, средства на строительство ледяного комплекса были собраны за счёт пожертвований. На эти деньги в течение всего года закупают необходимый инвентарь и оборудование. Процесс облагораживания и строительства священного места начинается задолго до самого праздника. Тут нужно учесть и месторасположение, и все правила православной архитектуры.

Виктор КНЯЗЕВ, ЗАВХОЗ ХРАМА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: Так получилось, что у нас храм направлен на восток, то есть алтарная часть, где где находится иконостас и икона богоявления она находится на востоке. Часовня тоже располагается сообразно частям света, кресты также располагаются. То есть, вот эти основные правила мы соблюдаем. Никаких особых художественных излишеств мы тоже не допускаем. Всё согласно каноном православия.



Комплекс возводят не только по канонам православия, но и согласно правилам безопасности. Толщина льда здесь составляет 60 см. Этого достаточно, чтобы передвигаться по покрытию и вырезать из него элементы будущих конструкций, не опасаясь разрушения льда. Для защиты от вандализма и несчастных случаев в скором времени здесь будет круглосуточно дежурить отряд казаков. Но пока их нет, на страже верный и преданный человеку друг — пес Дик. Он очень дружелюбный и игривый, пока не почувствует угрозу будущему храму, шутят работники.