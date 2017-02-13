Иркутские школьники едут на «Робофест»

Восемь школьников из Иркутска примут участие в фестивале «Робофест» в Новосибирске. Они представят вниманию жюри пять роботов. Что они могут делать, сегодня ребята продемонстрировали нашей съемочной группе.

Этот робот может и в горку подняться, и проехать по сложной траектории, считая перекрестки, а на обратном пути подсчитать количество банок определенного цвета. Такой проект придумала команда 13-летнего Ильи Казанкова. У этой модели в отличие от других сложная программа, составленная из нескольких задач. 16 февраля свой проект ребята будут представлять на фестивале «Робофест» в Новосибирске.

Илья Казанков, воспитанник школы робототехники

Сложнее всего было посчитать перекрестки, чтобы он, когда посчитал определённое количество перекрестков, мог остановиться. И не выехал за границы поля.

Вместе с роботом-математиком — на соревнования поедут и роботы-спортсмены. Этот любитель гольфа. Спустя несколько попыток, ему удается закинуть мяч в лунку. Ребята делятся, нужно доработать, ведь на соревнованиях промахи не допустимы. В этом им помогает тренер, чемпион Европы и России по робототехнике Денис Мармыль. Преподаватель рассказывает, иркутская школа робототехники — одна из сильнейших в Сибири.

Денис Мармыль, старший преподаватель школы робототехники

За счет того, что преподаватели сами участвовали в соревнованиях российского, европейского масштаба, мы можем передать свой опыт детям, которые сейчас готовятся к соревнованиям. Это дает им очень большое преимущество. мы сами через все это прошли, сами прожили и можем теперь им дать.

Всего на соревнования поедут восемь иркутян, воспитанников школы «Террабит». Им от 9 до 16 лет. Юные инженеры будут участвовать в номинациях: «Хэллоу Робот», «Робокарусель». В сборной единственная девушка – 16-летняя Анна Канашенок. Кстати, во всей школе из 105 воспитанников, только две девушки. Анна работает над роботом, который играет в боулинг.

Анна Канашенок, воспитанница школы робототехники

Хоть я девочка, мне это тоже интересно, и изучать, познавать что-то новое, и вообще, я хотя занимаюсь полгода, для меня это новое направление. Это очень интересно и с удовольствием хожу на занятие.

Если ребята со своими проектами победят в Новосибирске, отправятся на всероссийский фестиваль в Москву. Но как считают, тренеры, самое главное — огонь в глазах и жажда технических знаний. Это большой шаг к высокому инженерному искусству.