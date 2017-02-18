Иркутская область и Монголия подписали протокол о намерениях

Развитие сферы предпринимательства позволяет решать множество экономических задач: от принципиального улучшения инвестиционного климата до освоения новейших бизнес-стандартов. Об этом на встрече с руководителями Национальной Торгово-промышленной палаты Монголии сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По словам главы региона, сотрудничество между российскими и монгольскими импортерами и экспортерами позволит расширить экономические контакты. Монголия – один из основных внешнеторговых партнеров Иркутской области. Продукция топливно-энергетического комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности на протяжении многих лет остается основной статьей экспорта между двумя регионами. Со своей стороны Монголия является поставщиком материалов для строительной отрасли Приангарья.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Думаю, что эти меры и те соглашения, которые сегодня здесь подписаны, те контакты, которые состоялись между представителями разных видом бизнеса, с помощью двух Торгово-промышленных палат, я думаю, что приведут к тому, что мы уже через год будем радоваться еще более высокому товарообороту.

Кроме того, иркутская и монгольская стороны подписали протокол о намерениях в области научно-технического сотрудничества. Приоритетными направлениями определены геология и сейсмическая безопасность, энергетика, экология, лимнология. Протокол о намерениях — это основа соглашения о совместной научно-исследовательской работе. Подписание документа запланировано на лето 2017 года.