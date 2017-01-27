Объем инвестиций по Сухому Логу

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Сухой Лог, оценивается в 100 млрд. рублей. Об этом сообщил сегодня министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. Напомним, победителем аукциона стало «СЛ Золото» – совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и группы компаний «Полюс». По словам Андрея Крючкова, предприятие займется и развитием инфраструктуры – будут нужны вспомогательные и ремонтные цеха, а также рабочий поселок для нескольких тысяч человек, занятых в производстве.

Андрей Крючков, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

На ближайшую перспективу – им необходимо будет сделать соответствующий проект геологоразведки, потом утвердить его в государственной комиссии по запасам, после этого они должны будут разработать технический проект , в котором как раз будет указаны этапы отработки месторождения и так далее. Но предварительно это объем добычи от 56 до 60 тонн металла в год.

Это позволит выйти Иркутской области на первое место по добыче золото в стране, а России – на второе место в мире по объемам добычи драгметалла.